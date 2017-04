1.030 Siswa Ikut Ujian Nasional Kejar Paket C di Kendal

Metrotvnews.com, Kendal: Sebanyak 1.030 siswa mengikuti Ujian Nasional (UN) Kejar Paket C di Kendal, Jawa Tengah. Ujian digelar pada 15-16 April 2017 dengan lima mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS.



Karena banyaknya peserta, ujian dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang kedua akan melaksanakan ujian pada 22-23 April 2017.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Sutadi menjelaskan, UN Kejar Paket C sengaja dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu. Tujuannya, agar tidak mengganggu pekerjaan peserta yang bekerja di pabrik.Namun, lanjut Sutadi, peserta yang Sabtu dan Minggu tidak libur, diharapkan tetap mengikuti ujian. "Dari dinas sudah menyampaikan surat kepada pihak perusahaan agar memberikan izin bagi karyawan yang akan mengikuti Ujian Nasional Paket C," kata dia di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu, 15 April 2017.UN Kejar Paket C akan dilaksanakan di tiga lokasi, yakni SMK Bina Utama, SMA PGRI Kendal, dan SMK Negeri 2 Kendal. Peserta UN berasal dari 18 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di Kendal.Menurut Sutadi, UN Kejar Paket C masih menggunakan kertas dan pensil. Nantinya tidak ada ujian susulan. Tapi, akan ada ujian tahap dua pada Oktober 2017."Untuk soal-soal ujian (tahap dua) sudah datang dan sudah siap untuk didistribusikan," terangnya.(NIN)