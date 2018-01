Nelayan Karimunjawa Gigit Jari tak Bisa Melaut

Jepara: Nelayan di Karimunjawa harus gigit jari tak bisa melaut lantaran krisis bahan bakar minyak (BBM) semua jenis. Padahal saat ini perairan sedang musim cumi-cumi.



Wagra Karimunjawa Srianto menyampaikan, selain membutuhkan BBM jenis solar untuk menyalakan mesin kapal, nelayan juga membutuhkan BBM jenis pertalite. Itu untuk menyalakan generator set agar lampu kapal menyala. Lampu di kapal berfungsi untuk menarik perhatian cumi-cumi naik kepermukaan air laut.

“Tapi karena ini tidak ada BBM, nelayan ya, tidak dapat mencari cumi-cumi,” kata Srianto, Senin 29 Januari 2018.Saat musim cumi-cumi, Srianto melanjutkan, sekali melaut nelayan bisa mendapatkan 20 hingga 30 kilogram cumi-cumi. Uang yang didapat dari hasil menjual cumi-cumi Rp500 ribu sampai Rp1 juta.“Sudah lebih dari sepekan ini tidak ada BBM, jadi nelayan tidak bisa melaut,” ungkap Srianto.Sekretaris Camat Karimunjawa Nor Sholeh menambahkan, kiriman BBM dari Pertamina untuk SPBU Karimunjawa terakhir pada 13 Januari 2018. Tapi, pada 18 Januari 2018, stok BBM di SPBU sudah habis.“Saat ini BBM untuk Karimunjawa sudah di atas kapal. Hanya saja tidak dapat dikirim karena cuaca buruk,” ujar Nor Sholeh.Berdasarkan informasa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Nor Sholeh menambahkan, kondisi gelombang tinggi masih akan terjadi di perairan Karimunjawa hingga tiga hari kedepan.“Hari ini kapal ASDP dan kapal cepat tidak berlayar. Informasi dari BMKG, masih sampai tiga hari lagi,” pungkas Nor Sholeh.(ALB)