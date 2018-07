Warga Lereng Gunung Slamet Kesulitan Air Bersih

Pemalang: Warga lereng Gunung Slamet, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kesulitan air bersih memasuki musim kemarau. Debit air dari sumber mata air setempat mulai mengecil sejak sebulan terakhir.



Kesulitan air bersih dialami warga Desa Siremeng, Kecamatan Pulosari. Warga rela mengantre hingga sehari semalam demi dua jeriken air bersih dengan kapasitas 40 liter.

"Harus antre dengan warga yang lain. Sehari semalam paling Cuma dapat dua jeriken karena airnya kecil," ujar Warniah, Jumat, 20 Juli 2018.Dua jeriken air bersih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci, hingga masak, sangatlah kurang. Dia terpaksa harus membeli air bersih dari pedagang air keliling, dengan harga Rp4.000 per pikul."Kalau pas ada uang lebih, belinya lima pikul per hari. Ya, lumayan berat, karena kan ada kebutuhan lainnya. Tapi kalau mencuci kadang dibawa ke Moga, di sumber air," tambahnya.Warga lain bernama Siti juga mengatakan hal yang sama. Ia terpaksa harus mengeluarkan uang sebesar Rp40 ribu per hari hanya untuk membeli 10 pikul air bersih. Karena sumber mata air yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih semua warga.Selain harus antre selama sehari semalam, ada juga warga yang terpaksa mendaki Bukit Pesamoan yang tingginya 700 meter di atas permukaan laut demi mendapatkan air bersih.Warga berharap, agar pemerintah segera memberi bantuan air bersih, agar sedikit merigankan beban warga.(SUR)