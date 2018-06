Tawa Riang Ganjar Pranowo Kunjungi Rumah Adik Sudirman Said

Brebes: Hari terakhir masa kampanye Pilgub Jateng 2018, Calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi desa kelahiran rivalnya, Sudirman Said, di Desa Slatri Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Sabtu, 23 Juni 2018. Ganjar bersilaturahmi ke rumah saudara kandung Sudirman Said.



Ganjar datang ke rumah Nuruddin, adik kandung Sudirman Said. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Ganjar justru ditemui adik Sudirman yang lain, Sartono.



(Ganjar Pranowo (tengah) bersama kerabat rivalnya, Sudirman Said, menunjukkan nomor pilihan masing-masing dalam Pilgub Jateng 2018, Sabtu, 23 Juni 2018, Medcom.id - Kuntoro)

"Kalau saya malah adiknya Pak Dirman, kalau Nuruddon adik saya," kata Sartono.Pria itu mengaku tak menyangka Ganjar berkunjung. Ia yang bertempat tinggal di depan rumah Nuruddin awalnya hanya penasaran ada mobil innova hitam masuk halaman rumah adiknya. Tahu adiknya tidak di rumah, Sartono pun menghampiri.Ganjar mengatakan, tujuan kedatangannya sekadar silaturahmi, sekaligus menunjukkan bahwa Pilgub Jateng adem ayem dan penuh kerukunan pada kampanye terakhir."Mumpung kampanye terakhir saya di Brebes, tiada salahnya saya mampir ke rumah beliau," katanya.Ganjar dan Sartono bersalaman hangat. Tak tampak ada kesan persaingan apalagi permusuhan. Keduanya berbincang-bincang di halaman rumah.Cagub Jateng nomor 1 itu mohon restu ke Sartono, menjelang hari pencoblosan." Saya mohon doa agar pilkadanya tetap aman dan kondusif, salam saya untuk seluruh keluarga besar pak Sudirman," kata Ganjar.Sartono mengapresiasi inisiatif Ganjar dalam menjalin silaturahmi. Ia setuju, meski bersaing secara politik namun persaudaraan tetap terjalin.Keduanya lalu sepakat berfoto bersama dengan gesture jari menunjuk angka pilihan masing-masing. "Saya tetep nunjuk angka satu. Pak Sartono dua ya, Pak, kira tunjukkan Jateng damai," kata Ganjar.Sebelumnya Ganjar juga mampir di Warung Sate Kambing Lasoh di Desa Slatri. Ratusan pendukung berbaur bersama warga sekitar makan siang di warung pinggir jalan itu.Dari Slatri, Ganjar bersilaturahmi ke rumah KH Tohari Rois di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba. Kyao Tohari adalah adik dari KH Dimyati Rois kyai kharismatik asal Kaliwungu Kendal.Dalam silaturahmi tersebut, Kyai Tohari mendoakan Ganjar yang berpasangan dengan Taj Yasin memenangkan Pilgub Jateng 27 Juli mendatang. "Semoga berhasil dan sukses pak Ganjar," katanya.(RRN)