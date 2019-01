Ganjar: Kenaikan Gaji Perangkat Desa Tidak Bebani ADD

Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo menyetarakan gaji perangkat desa dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a.



Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan rencana itu tidak akan membebani alokasi dana desa (ADD) yang selama ini menjadi sumber gaji perangkat desa.

"Oh enggak. Kalau itu sudah ada formulanya," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 16 Januari 2019.Namun, Ganjar tidak menjelaskan detail formula gaji perangkat desa yang akan disamakan dengan PNS tersebut. Menurut Ganjar, penyetaraan gaji perangkat desa itu sebenarnya sudah lama hendak direalisasikan oleh Pemerintahan Jokowi."Sebenarnya perangkat desa sudah lama diproses dan beberapa waktu lalu saya ke Jakarta, Peratutan Pemerintah sudah siap," ujar Ganjar menegaskan.Bahkan, kata Ganjar, rencana itu keluar jauh-jauh hari sebelum adanya aksi para perangkat desa se-Indonesia. "Ternyata Pak Presiden jauh lebih responsif, maka tuntutan mereka disamakan ASN/ PNS, bahkan sebelum kehadian itu saya dikasih informasi sudah diproses. Mungkin malah dalam waktu yang pendek (direalisaikan)," ujar Ganjar menegaskan.Yang penting, kata Ganjar, setelah gaji naik, para perangkat desa harus makin giat memberi pelayanan. Masyarakat harus dimanja oleh perangkat desa."Besok dicari, orangnya ada. Ojo pas digoleki ora enek. Yang penting itu saja. Saya senang beberapa desa sudah membuka sistem komunikasi berbasis IT, Medsos, itu sudah keren. Yang penting sigap," ungkap Ganjar.Soal bagaimana mekanisme sumber gaji perangkat desa akan diputuskan oleh Pemerintah. "Memang ada beberapa permintaan di beberapa Kabupaten agar pemberiannya bulanan. Ini soal mekanisme saja sebenarnya. Di beberapa Kabupaten diberikan per tiga bulan. Gampang," jelas Ganjar.(ALB)