KAI Luncurkan Executive Lounge VIP di Stasiun Tugu Yogyakarta

Metrotvnews.com, Yogyakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) meresmikan executive lounge di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Penumpang kereta api di Daop VI bisa menunggu kedatangan kereta sambil bersantai di Anggrek Executive Lounge.



"Akhir-akhir ini kereta api sudah menjadi andalan masyarakat sebagai transportasi masal. Maka, kami memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Biar masyarakat nyaman selama di stasiun hingga di atas kereta," kata Direktur PT KAI Persero Edi Sukmoro saat Grand Opening Aggrek Executive Lounge di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Sabtu, 22 April 2017.

Anggrek Executive Lounge adalah ruang tunggu VIP seluas 381 meter persegi. Di dalamnya ada lima ruangan, yakni ruang tunggu, ruang merokok, ruang tunggu VVIP, musala, dan toilet. Desain ruangan dibuat bernuansa tradisional khas Yogyakarta dengan ukiran batik di mana-mana.Salah satu ruangan yang nyaman di dalam Executive Lounge Anggrek, Stasiun Tugu, Yogyakarta -- MTVN/Patricia VickaDirektur Utama PT KAI Pariwisata Sunarjo menjelaskan, calon penumpang yang hendak masuk ke dalam ruangan ini cukup membayar Rp65 ribu per orang. Mereka akan mendapatkan fasilitas wifi, snack, serta makan dan minum dengan sistem all you can eat."Lounge dibuka dari pukul 14.00 WIB hingga malam. Sekarang sedang harga promo, hanya perlu membayar Rp50 ribu per orang," jelasnya.Yogyakarta dipilih sebagai tempat pertama pembukaan lounge karena merupakan salah satu destinasi favorit para pelancong. Ke depan, akan ditambah executive lounge sejenis di sejumlah stasiun besar, seperti Solo Balapan di Solo, Stasiun Gubeng di Surabaya, Stasiun Tawang di Semarang, dan Stasiun Gambir di Jakarta.(NIN)