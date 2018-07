Sepi Pembeli, Pedagang Ayam Pilih Kurangi Dagangan

Jepara: Pedagang ayam di sejumlah pasar di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memilih mengurangi jumlah barang dagangan. Itu lantaran, harga daging ayam terus naik setiap hari. Hal tersebut dilakukan agar pedagang tak merugi.



Nikhayah, pedagang daging ayam di Pasar Mlonggo menyampaikan, sejak sepekan terakhir dia mengurangi jumlah dagangan. Jika biasanya sehari menyiapkan 100 ekor ayam, kini hanya menyiapkan 80 ekor ayam untuk dijual.

“Itu saja kadang tidak habis. Kalau harga normal, sehari bisa jual 100 ekor lebih,” ujar Nikhayah, Senin, 23 Juli 2018.Nikhayah melanjutkan, harga daging ayam tiap mengalami kenaikan. Saat ini, harga daging ayam mencapai Rp38 ribu per kilogram (kg). Pekan lalu, harga daging ayam Rp37 ribu per kilogram.Berkait ketersedian pasokan, Nikhayah mengaku tak mengalami kendala. Saat ini, daging ayam yang dijual di dapat dari peternak-peternak ayam di Jepara.Senada disampaikan pedagang daging ayam di Pasar Jepara Satu, Sukati. Sejak beberapa hari terakhir pembeli terus merosot. Namun harga daging ayam sebaliknya, terus naik. Saat ini, harga daging ayam potong di Pasar Jepara Satu Rp40 ribu per kg.“Sepi pembeli karena harganya, tinggal yang sudah langganan saja. Pasokan ayamnya normal, tapi yang tidak berani jual banyak karena tidak ada yang beli,” kata Sukati.Selain ayam potong, Sukati juga menjual beberapa jenis daging ayam. Untuk daging ayam kuning, harganya Rp50 ribu per kilogram. Sementara untuk ayam pejantan harganya mencapai Rp70 ribu per kg.(ALB)