Wisata Ubah Perekonomian Masyarakat Desa

Gunungkidul: Kegiatan wisata telah mengubah kehidupan masyarakat pedesaan. Bahkan, desa yang dianggap tak memiliki potensi bisa menunjukkan taji dengan memberikan dampak perekonomian kepada warganya.



Seperti di Desa Wisata Pentingsari, di Dusun Pentingsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memulai kegiatan wisata sekitar tahun 2008, warga di Dusun Pentingsari merasa tak memiliki potensi yang bisa 'dijual'.

"Keunikan desa kami ya itu, tidak punya apa-apa. Desa kami itu 60 persennya kebon (pekarangan), sisanya bangunan rumah," kata seorang pengelola Desa Wisata Pentingsari, Doto Yogantoro ditemui di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Sabtu, 22 September 2018.Doto mengatakan, warga membuka usaha homestay. Wisatawan yang menginap tinggal serumah dengan anggota keluarga lain."Dengan tinggal satu atap bisa menjadi seperti anggota keluarga baru, sebagai saudara, bukan tamu," kata dia.Saat bangun tidur, katanya, wisatawan mendapat suguhan aktivitas warga yang pergi ke ladang untuk bertani. Perkembangan waktu, wisatawan diajak untuk menikmati suasana desa dengan membaur dengan dinamika masyarakat di pedesaan.Hal itu kemudian berdampak pada bertambahnya peluang, seperti menyediakan kuliner, menjadi petugas keamanan malam hari, hingga menjadi pemandu wisata. "Tahun 2008, nilai keuntungan hanya Rp30 juta. Tahun berikutnya bisa mencapai Rp200 juta," katanya.Desa wisata Pentingsari sempat vakum saat Gunung Merapi erupsi besar pada 2010. Namun, warga berupaya bangkit. Pada 2014, mereka mendapatkan dana hibah dari Bank Central Asia (BCA).Dari dana itu, mereka kemudian memperbaiki standar homestay, dari untuk wisatawan asing, domestik, dan untuk anak sekolah. "Jumlah homestay sekarang sekitar 55," ujar Doto.Perkembangannya cukup berdampak positif. Ia mengatakan, wisatawan bisa menginap tiga hari dua malam. Doto memperkirakan, wisatawan bisa menghabiskan sekitar Rp1 juta per orang. Secara perekonomian, keuntungan pada 2015-2017 sekitar Rp2,2 miliar.Untuk tahun 2018 hingga Juni, keuntungannya sekitar Rp1 miliar. "Presentasenya, 95 persen masih domestik. Untuk reservasi sekarang baru akan mendapatkan bagian (berwisata) April 2019," katanya.Ia menambahkan, pariwisata sangat bisa menjadi penghidupan warga. Ia memperkirakan pendapatan dalam usaha pariwisata itu dirasakan berbagai lapisan, dari pemuda, lelaki, hingga perempuan yang telah berkeluarga. Selain itu, Desa Wisata Pentingsari juga mendapatkan penghargaan terbaik se Asia Tenggara dalam hal penerapan kode etik tingkat layak huni.Selain di Sleman, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, juga mendapat efek domino dari pariwisata. Di desa tersebut menjadikan Gua Pindul sebagai wisata unggulan. Pengelola wisata di Gua Pindul ini dilakukan sejak 2011.Yudan, seorang pengelola wisata Gua Pindul, mengatakan, kelompoknya mendapat bantuan dan pendampingan dari BCA pada 2012. Salah satu yang dilakukan yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia.Menurut dia, aktivitas wisata yang semula sebatas di gua merambah ke kuliner, penginapan, homestay, hingga kegiatan outbound. Masyarakat setempat dari berbagai lapisan terlibat di dalamnya."Kami juga dapat pendampingan finansial. Wisatawan yang semula dalam pikiran kami hanya memakai uang cash, sekarang bisa dengan uang elektronik dalam pembayaran. 200 orang pemandu wisata juga sudah memiliki rekening masing-masing," kata dia.Terkait omzet dalam kegiatan wisata, pada 2011 hanya sekitar 100-200 wisatawan per bulan. Saat ini jumlah kunjungan wisata bisa lebih dari 1000 per bulan."Sebulan kira-kira (keuntungan) Rp200 juta. Tapi dinamika setiap bulan berbeda," katanya.Yudan mengatakan, pihaknya masih memiliki tugas Delam pengembangan sumber daya manusia. "SDM kami bukan profesional, seperti lulusan sarjana, tapi masyarakat yang memang hidup dan tinggal di desa," ujarnya.Executive Vice President Corporate Social Responsibility BCA, Inge Setiawati, mengatakan ada sekitar 12 desa binaan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Menurut dia, aspek penting dalam pengembangan wisata yakni pendampingan dasar berupa layanan prima."Semua dilakukan bertahap. Pendampingan tidak cukup 1-2 tahun. Penambahan desa wisata binaan baru perlu pertimbangan," ujarnya.(ALB)